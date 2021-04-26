В Пермском крае школы и техникумы закроют с 1 по 10 мая

Пермские школы не будут работать в майские праздники с 1 по 10 мая. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Несмотря на то, что школы работать не будут, учителям рекомендовано организовать в период с 4 по 7 мая консультации для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. В минобре уточнили, что в это время были запланированы контрольные работы, то их перенесут на другое время.

Также с 1 по 10 мая не будут работать техникумы и колледжи. Детским садам рекомендовано организовать работу в режиме дежурных групп.