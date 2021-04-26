В Уфе продлили арест обвиняемым в изнасиловании дознавательницы

Верховный суд Башкирии продлил домашний арест троим экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании своей коллеги.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда РБ, арест обвиняемым продлен на три месяца. Судебное заседание, которое должно было состояться 26 апреля, отложено на 27 мая по причине неявки одного из обвиняемых из-за состояния здоровья.

Напомним, что пересмотр этого скандального уголовного дела начался в апелляционной инстанции в декабре 2020 года. Процесс неоднократно переносился из-за болезни одного из подсудимых.

А началось все в октябре 2018 года, когда 23-летняя дознавательница обвинила троих коллег в групповом изнасиловании. Вначале Кировский районный суд Уфы приговорил экс-полицейских к реальным срокам лишения свободы - от шести до семи лет в колонии общего режима. Затем Верховный суд РБ отменил это решение, освободив двоих подсудимых (экс-начальников двух районных отделов полиции) и уменьшив срок наказания третьему фигуранту до четырех лет. В ноябре 2020 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции направил дело на новое рассмотрение в Верховный Суд РБ в ином составе суда, а приговоры обвиняемым отменил.