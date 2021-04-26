Преступная группировка похищала деньги дистанционным способом

В Новосибирской области мошенники специализировались на воровстве денег на расстоянии.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что аферисты каким-то способом получили доступ к базам данных финансовых организаций и звонили клиентам, которые оставляли заявки на получение кредитов. Они представлялись сотрудниками банков и сообщали, что для получения займа якобы необходимо сначала оплатить комиссию, страховой взнос или услуги курьера. Затем убеждали клиентов перечислить деньги на подконтрольные лидеру группы счета. Затем мошенники переставали выходить на связь.

Мошенники соблюдали строгую конспирацию - меняли сим-карты, мобильные телефоны, адреса съемных квартир, перевозили оборудование из одного помещения в другое. Новичкам при приеме на работу выдавался специальный сценарий - как и о чем говорить с клиентами.

Крупномасштабную операцию по задержанию этой группировки провели полицейские при участии Росгвардии.

Задержаны восемь подозреваемых в арендованной ими квартире в Новосибирске, которая использовалась в качестве колл-центра. Обысканы 20 квартир и офисных помещений, обнаружены банковские карты, бухгалтерская документация, электронные носители информации, телефоны, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.

Пока известно, что от действий мошенников пострадали одиннадцать человек. Это жители Калининградской, Иркутской, Свердловской, Московской, Воронежской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Республики Чувашия.