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26.04.2021 16:18
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске работник аквапарка пойдет под суд за гибель подростка

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Завершено расследование уголовного о гибели подростка после несчастного случая в новосибирском аквапарке. Как рассказала старший помощник руководителя СК по Новосибирской области Анастасия Кулешова, 16-летний посетитель захлебнулся и через несколько дней скончался в больнице.

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По данным следствия, виновником трагедии стал старший инструктор ООО "Аквасейф". В тот день, 8 января 2020 года, именно он распределял работников, отвечающих за безопасность купающихся на аттракционе "Медленная река". Для постоянного наблюдения за посетителями его территория разделена на шесть постов. Однако в тот вечер на работу вышло недостаточное число сотрудников и старший инструктор объединил две зоны ответственности в одну.

Находившийся на "сдвоенном" посту инструктор находился на одном из участков и пропустил момент, когда подросток погрузился в воду с другой стороны бассейна и утонул. Внимание на пострадавшего мальчика обратили другие посетители аквапарка, они попытались его спасти, вытащили из воды. Надежда спасти ему жизнь была, несколько дней пострадавший провел в больнице, однако несмотря на все старания медиков, скончался. Причиной смерти стала механическая асфиксия.

Следователи уверены, что должный контроль за поверхностью аттракциона позволил бы вовремя оказать подростку помощь. Ими была собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Согласно уголовному кодексу, обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

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