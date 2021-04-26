В Новосибирской области пьяный водитель без прав насмерть сбил ребенка

В Новосибирской области возбудили уголовное дело о дорожном происшествии, в результате которого погибла десятилетняя девочка. Как рассказали в региональном Следственном управлении СК, водитель в момент аварии был пьян.

Трагедия произошла 24 апреля в селе Венгерово. В пресс-службе областного ГУ МВД уточнили, что в тот день 19-летний местный житель сел за руль Lada Largus, выпив изрядную дозу спиртного и не имея водительского удостоверения. Он ехал со стороны села Новый Тартас и напротив дома №23 по улице Ленина сбил ребенка.

По данным полиции, молодой человек ранее не был судим, нигде не учится и не работает.

Медики прибыли, когда девочка была еще жива. Она скончалась в машине скорой помощи. В СК сообщают, что водитель был задержан, по факту случившегося он дал признательные показания. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигуранта расследования и предъявления ему обвинения. Виновнику аварии грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.