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26.04.2021 14:59
Рубрика: Власть

В Новосибирской области введут выплаты для обеспечения сирот жильем

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Правительство Новосибирской области одобрило проект регионального закона "О социальной выплате на приобретение жилого помещения".
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Как сообщил министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов, законопроект разработан совместно с прокуратурой Новосибирской области в целях обеспечения жильем граждан, ранее относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Фото: Татьяна Кравченко
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Согласно документу, выплата предоставляется однократно гражданину, достигшему 23 лет и включенному в список на предоставление жилья. Сумма рассчитывается исходя из установленного размера площади жилого помещения (33 квадратных метра) и средней рыночной стоимости одного квадратного метра, определяемого минстроем РФ. Жилищный сертификат должен быть использован до конца года, в котором он был предоставлен. После регистрации права собственности на приобретенное за счет средств сертификата жилое помещение гражданин исключается из списка очередников.

Одобренный документ в установленном порядке будет направлен на рассмотрение в Законодательное собрание Новосибирской области.

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