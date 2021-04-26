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26.04.2021 09:13
Рубрика: Власть

Врио главы Тывы отправил правительство республики в отставку

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Евгений Курсков/ТАСС Фото: Евгений Курсков/ТАСС
Фото: Евгений Курсков/ТАСС

На аппаратном совещании, которое прошло сегодня в правительстве Тывы, врио главы республики Владислав Ховалыг сообщил об отставке кабинета министров.

В Туве представили врио главы республики Владислава Ховалыга

По словам Владислава Ховалыга, он пришел к выводу о необходимости изменений в работе кабмина по итогам ряда совещаний, собеседований с министрами, встреч с представителями общественности и посещений объектов.

"Нам требуется перегруппировка сил и перезагрузка", - цитирует врио главы республики пресс-служба правительства.

Указ об отставке датирован 26 апреля. Однако члены правительства пока продолжают исполнять обязанности.

Глава региона заявил, что в решениях о дальнейших изменениях состава правительства будет руководствоваться такими критериями как "благополучие земляков, обеспечение безопасности и поступательного развития" Тывы.

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