Врио главы Тывы отправил правительство республики в отставку

На аппаратном совещании, которое прошло сегодня в правительстве Тывы, врио главы республики Владислав Ховалыг сообщил об отставке кабинета министров.

По словам Владислава Ховалыга, он пришел к выводу о необходимости изменений в работе кабмина по итогам ряда совещаний, собеседований с министрами, встреч с представителями общественности и посещений объектов.

"Нам требуется перегруппировка сил и перезагрузка", - цитирует врио главы республики пресс-служба правительства.

Указ об отставке датирован 26 апреля. Однако члены правительства пока продолжают исполнять обязанности.

Глава региона заявил, что в решениях о дальнейших изменениях состава правительства будет руководствоваться такими критериями как "благополучие земляков, обеспечение безопасности и поступательного развития" Тывы.