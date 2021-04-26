В Пятигорске задержали трех участников стрельбы на улице

В Пятигорске правоохранители поймали троих участников перестрелки. Произошел инцидент в субботу на пересечении улиц Ессентукская и Сельская, заявили в краевом управлении МВД России.

Выяснилось, что между двумя группами произошел конфликт. В результаты дело дошло до стрельбы из травматического оружия и охолощенного автомата.

Поймали троих мужчин полицейские совместно с сотрудниками УФСБ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, устанавливаются все участники произошедшего.

На этот случай также отреагировал глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Возвращения "девяностых" мы не допустим, никому не позволим ставить под угрозу жизнь и здоровье людей в нашем крае", - заявил на своей странице в Instagram.

Он также выразил надежду, что правоохранители установят всех фигурантов этого дела.