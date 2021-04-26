20 самолетов и вертолетов БФ пролетят на Параде Победы в Калининграде

В воздушной части военного парада, который пройдет в Калининграде 9 мая, запланировано участие 20 самолетов и вертолетов авиасоединения морской авиации Балтийского флота.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, планируется, что над Калининградом пролетят истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.

Летчики будут взлетать с трех аэродромов Калининградской области. Подготовка к параду у них уже началась, сейчас они совершают это одиночные полеты в районе мест дислокации, тренировки в составе тактических групп. В конце апреля - начале мая планируются тренировочные полеты над Калининградом.

В военном параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, вместе с парадными расчетами Калининградского гарнизона по центру города пройдет 76 единиц техники, состоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.