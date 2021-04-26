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26.04.2021 17:48
Рубрика: Происшествия

В Калининградском заливе с рыболовецкого судна пропал матрос

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

33-летний матрос бесследно пропал с тралового бота, стоящего на якоре в Калининградском заливе у Балтийской косы.
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Как сообщили в Калининградском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, следствием установлено, что вечером 18 апреля 2021 года семеро членов экипажа рыболовецкого судна МСТБ-КД 0230 распивали спиртные напитки в служебном общежитии.

Затем капитан судна и один из матросов решили переночевать на судне. До бота, стоящего на якоре в гидрогавани Балтийска, они добрались на лодке и легли спать в каюте. Утром капитан обнаружил, что матроса на судне нет. По предварительной информации, накануне мужчина поссорился со своей бывшей женой.

Следователи выехали на место происшествия и осмотрели его при участии водолазов и сотрудников регионального ГУ МЧС России. В ходе водолазных поисков установлено сильное подводное течение.

Проверка по факту безвестного исчезновения человека продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Продолжаются и поиски пропавшего матроса.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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