В Калининградском заливе с рыболовецкого судна пропал матрос

33-летний матрос бесследно пропал с тралового бота, стоящего на якоре в Калининградском заливе у Балтийской косы.

Как сообщили в Калининградском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, следствием установлено, что вечером 18 апреля 2021 года семеро членов экипажа рыболовецкого судна МСТБ-КД 0230 распивали спиртные напитки в служебном общежитии.

Затем капитан судна и один из матросов решили переночевать на судне. До бота, стоящего на якоре в гидрогавани Балтийска, они добрались на лодке и легли спать в каюте. Утром капитан обнаружил, что матроса на судне нет. По предварительной информации, накануне мужчина поссорился со своей бывшей женой.

Следователи выехали на место происшествия и осмотрели его при участии водолазов и сотрудников регионального ГУ МЧС России. В ходе водолазных поисков установлено сильное подводное течение.

Проверка по факту безвестного исчезновения человека продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Продолжаются и поиски пропавшего матроса.