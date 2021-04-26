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26.04.2021 13:05
Рубрика: Общество

В Петербурге и Ленобласти от клещей пострадали почти 300 человек

Текст: Евгения Цинклер

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начался сезон клещей. От укусов уже пострадали 283 человека. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

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Всего в Санкт-Петербурге зафиксировано 138 укусов клещей (из них 26 детей), в Ленинградской области - 145 (из них 38 детей).

По сведениям начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирины Чхинджерия, больше всего сообщений об укусах клещей поступает из шести районов города: Колпинского, Красносельского, Курортного, Приморского, Петродворцового и Пушкинского.

Лидия Буц, возглавляющая отдел эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, в свою очередь отметила, что сейчас, в пик активности клещей, в регионе все районы считаются пандемичными.

Согласно данным врача-инфекциониста Клинической инфекционной больницы имени Боткина Марии Белопольской, в 2020 году к медикам учреждения обратились полторы тысячи человек, укушенных клещами. В 280 случаях был обнаружен боррелиоз, в 28 - энцефалит. В этом году исследован 61 клещ, обнаружено 12 случаев заражения бореллиозом, энцефалитом - ни одного.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область Опасно: клещи

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