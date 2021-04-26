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26.04.2021 15:16
Рубрика: Происшествия

В Петербурге суд признал вредоносными девять ссылок с аниме

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Девять ссылок, ведущих на анимационные сериалы, признаны запрещенной информацией. Такое решение принял Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга.

Фото: iStock
В Петербурге запретили новые ссылки с аниме "Тетрадь смерти"

Согласно административному иску, поданному прокуратурой, на этих страницах размещена вредоносная информация, способная негативно сказаться на психическом здоровье детей и подростков. Это мнение прокурор подтверждал выводами специалистов Академии постдипломного педагогического образования. При этом вход на сайты, о которых идет речь, свободный, без регистрации, так что получить доступ к аниме мог любой.

Суд удовлетворил требования прокурора и признал, что по девяти интернет-ссылкам находится информация, распространение которой на территории РФ запрещено.

Например, анимационный сериал "Этот замечательный мир" пропагандирует теорию перерождения, объясняют в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Он демонстрирует, что после смерти якобы возможна более интересная жизнь, полная приключений и ярких эмоций, в то время как реальный мир выглядит безрадостным и печальным.

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