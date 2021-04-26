В Петербурге суд признал вредоносными девять ссылок с аниме

Девять ссылок, ведущих на анимационные сериалы, признаны запрещенной информацией. Такое решение принял Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга.

Согласно административному иску, поданному прокуратурой, на этих страницах размещена вредоносная информация, способная негативно сказаться на психическом здоровье детей и подростков. Это мнение прокурор подтверждал выводами специалистов Академии постдипломного педагогического образования. При этом вход на сайты, о которых идет речь, свободный, без регистрации, так что получить доступ к аниме мог любой.

Суд удовлетворил требования прокурора и признал, что по девяти интернет-ссылкам находится информация, распространение которой на территории РФ запрещено.

Например, анимационный сериал "Этот замечательный мир" пропагандирует теорию перерождения, объясняют в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Он демонстрирует, что после смерти якобы возможна более интересная жизнь, полная приключений и ярких эмоций, в то время как реальный мир выглядит безрадостным и печальным.