В петербургской школе 25 человек заразились острой кишечной инфекцией

В Петербурге в школе №370 Московского района произошла вспышка острой кишечной инфекции. Среди пострадавших 14 учеников и 11 сотрудников школы.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Петербургу, трое детей госпитализированы, санитарные врачи проводят эпидемиологическое расследование. В первую очередь проверяется столовая.

В пищеблоке проверяющие нашли насекомых, также у детей не было условий, чтобы попить воды и соблюсти личную гигиену.

Сейчас в школу учеников не пускают. Занятия проводятся в дистанционном режиме. Прокуратура Московского района Петербурга начала проверку обстоятельств заражения.