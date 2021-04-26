Житель Карелии пойдет под суд за насилие над падчерицей

В карельском городе Костомукша отправили в суд для рассмотрения по существу уголовное дело против 44-летнего жителя, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью жены.

Дело было возбуждено по статьям 131 и 135 УК РФ "Изнасилование, развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", сообщили в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Как выяснилось, отчим подвергал насилию падчерицу в течение двух лет. Следователи Костомукшского отдела собрали всю доказательную базу.

Обвиняемый в настоящее время находится под стражей. За данные преступления ему грозит до 20 лет лишения свободы.