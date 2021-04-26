Российские ВКС испытали новую противоракету системы ПРО

Воздушно-космические силы России успешно испытали новую ракету системы ПРО.

Как сообщает Минобороны РФ, испытательный запуск ракеты осуществлен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Командир соединения ПРО ВКС генерал-майор Сергей Грабчук подчеркнул, что в результате серии проведенных испытаний были подтверждены заложенные характеристики новой противоракеты. Также отмечается, что свою задачу боевые расчеты выполнили успешно: им удалось поразить условную цель с заданной точностью.

Подробности о характеристиках ракеты не сообщаются. Между тем информация о предыдущих испытаниях новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган появлялась ранее. Комментируя одно из этих тестирований, член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко отметил, что новая противоракета значительно повысит потенциал системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района. Он также высказал мнение о том, что испытываться могла 53Т6М, которой предполагается заменить старые шахтные противоракеты. Однако официального подтверждения этой информации не поступало.