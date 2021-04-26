Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
26.04.2021,  
08:22
Текст:  Михаил Русин

Российские ВКС испытали новую противоракету системы ПРО

Воздушно-космические силы России успешно испытали новую ракету системы ПРО.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Как сообщает Минобороны РФ, испытательный запуск ракеты осуществлен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Фото: Zala Aero Group
NI оценил российский проект создания "воздушных минных полей"

Командир соединения ПРО ВКС генерал-майор Сергей Грабчук подчеркнул, что в результате серии проведенных испытаний были подтверждены заложенные характеристики новой противоракеты. Также отмечается, что свою задачу боевые расчеты выполнили успешно: им удалось поразить условную цель с заданной точностью.

Подробности о характеристиках ракеты не сообщаются. Между тем информация о предыдущих испытаниях новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган появлялась ранее. Комментируя одно из этих тестирований, член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко отметил, что новая противоракета значительно повысит потенциал системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района. Он также высказал мнение о том, что испытываться могла 53Т6М, которой предполагается заменить старые шахтные противоракеты. Однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВКС России
Фото: Минобороны Украины / wikipedia.org
Украинские бракованные БТР-4 воюют в Нигерии 23.04.2021
Испытатель рассказал, как "учил летать" ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь" 22.04.2021
МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над Тихим океаном 16.04.2021
ракеты
Израильская система ПРО не заметила сирийскую ракету 22.04.2021
Ракеты "Циркон" выведут ВМФ России на новый уровень 22.04.2021
испытания
Первое боевое применение нового турецкого дрона показали на видео 23.04.2021
Испытания "Циркона" завершатся в 2021 году 20.04.2021