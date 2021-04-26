В Челябинской области с 4 по 7 мая будут работать поликлиники и детсады

В Челябинской области определились с работой государственных учреждений в нерабочие дни между майскими праздниками. Соответствующие поручения губернатор Алексей Текслер дал в понедельник на аппаратном совещании в правительстве региона.

- Принято решение, что с 4 по 7 мая 2021 года включительно в регионе не будут работать образовательные учреждения - вузы, школы и колледжи, - сообщили в пресс-службе правительства региона. - Им рекомендовано внести изменения в календарные и учебные графики. Продолжат работу детские сады, учреждения здравоохранения (поликлиники и стационары, в том числе продолжится вакцинация от COVID-19 в ТРК), а также экстренные, коммунальные и дорожные службы и органы власти численностью до 25 процентов от штата.

В нерабочие дни будет организовано бесплатное посещение музеев. Особое внимание власти намерены уделить дополнительному образованию детей.