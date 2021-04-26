"Транснефть-Сибирь" провела диагностику 1,2 тыс. км магистральных нефтепроводов

АО "Транснефть - Сибирь" за первый квартал 2021 года выполнило внутритрубную диагностику 1,2 тыс. км линейной части магистральных нефтепроводов. Обследовано 20 участков магистральных нефтепроводов Александровское - Анжеро-Судженск, Нижневартовск - Курган - Куйбышев, Сургут - Полоцк, Усть-Балык - Курган - Уфа - Альметьевск, Холмогоры - Клин, Шаим - Тюмень. В том числе, проведена диагностика 88,6 км участков десяти подводных переходов трубопроводов в местах пересечения с реками.

Исследования внутренней полости трубопроводов проводилось с применением приборов собственной разработки АО "Транснефть - Диаскан" - дефектоскопами ультразвуковыми, магнитными и комбинированными. Использование данного оборудования позволяет выявлять коррозию, расслоение внутренней поверхности трубопроводов, смещение сварных швов и другие дефекты трубы. Полученные данные по итогам обследования позволяют своевременно проводить плановые предупредительные ремонты.

В первом квартале на линейной части магистральных нефтепроводов АО "Транс-нефть - Сибирь" выполнена диагностика 26 единиц запорной арматуры, трех камер пуска-приема средств очистки и диагностики. На нефтеперекачивающих станциях проведена полная диагностика четырех резервуаров для хранения нефти. Резервуары обследованы неразрушающими методами контроля с применением ультразвуковых, магнитных и акустико-эмиссионных диагностических приборов.

Для обеспечения промышленной безопасности производственных объектов, а так-же повышения надежности основного и вспомогательного оборудования специалисты провели оценку технического состояния автоматизированных систем управления техно-логическим процессом на трех ЛПДС.

Своевременное выполнение диагностических работ, модернизации и капитального ремонта, проведение технического обслуживания системы магистральных нефтепроводов позволяют АО "Транснефть - Сибирь" обеспечивать промышленную безопасность и повышать уровень надежности технологических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.

Сайт компании siberia.transneft.ru.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"