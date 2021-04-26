Участники конкурса "Югравидение" споют на языках народов ханты и манси

Свой певческий конкурс запустили в ХМАО накануне знаменитого "Евровидения".

В отличие от аналога, "Югравидение" не сопровождают скандалы и само состязание куда демократичнее. Принять в нем участие может любой молодой исполнитель от 18 до 40 лет, любой профессии. Нет и суровых рамок отбора произведений для вокалистов.

Первые конкурсанты уже известны - это студенты и правоохранители, бизнесмены и работники культуры. За понравившиеся ролики вокалистов голосует весь автономный округ. Так что "Югравидение" еще на отборочном этапе стало по-настоящему народным конкурсом. Поют о любви, весне и жизни, на русском и английском. Есть и песни на языках коренных народов региона - ханты и манси.

В финальном гала-концерте будет состязаться первая десятка лучших исполнителей. Как сообщили организаторы, победителя ждет главный приз - авторская песня с профессиональной записью в студии. А там, глядишь, и на "Евровидение" позовут.