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26.04.2021 13:08
Рубрика: Культура

Участники конкурса "Югравидение" споют на языках народов ханты и манси

Текст: Елена Мационг

Свой певческий конкурс запустили в ХМАО накануне знаменитого "Евровидения".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В отличие от аналога, "Югравидение" не сопровождают скандалы и само состязание куда демократичнее. Принять в нем участие может любой молодой исполнитель от 18 до 40 лет, любой профессии. Нет и суровых рамок отбора произведений для вокалистов.

Первые конкурсанты уже известны - это студенты и правоохранители, бизнесмены и работники культуры. За понравившиеся ролики вокалистов голосует весь автономный округ. Так что "Югравидение" еще на отборочном этапе стало по-настоящему народным конкурсом. Поют о любви, весне и жизни, на русском и английском. Есть и песни на языках коренных народов региона - ханты и манси.

В финальном гала-концерте будет состязаться первая десятка лучших исполнителей. Как сообщили организаторы, победителя ждет главный приз - авторская песня с профессиональной записью в студии. А там, глядишь, и на "Евровидение" позовут.

В регионах Культура Музыка Поп-музыка Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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