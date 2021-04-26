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26.04.2021 11:32
Рубрика: Происшествия

В Тюмени маршрутка сбила ребенка на переходе

Текст: Екатерина Призова

В Тюмени на улице Мелиораторов маленького мальчика сбила маршрутка. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.

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По информации ТАСС, наезд был совершен напротив дома номер десять на нерегулируемом пешеходном переходе. По данным управления ГИБДД, трехлетний ребенок шел с папой в детсад, перед переходом он слез с велосипеда, как того требуют правила.

Сообщается, что мальчик пострадал в результате аварии. О тяжести полученных им травм пока информации нет.

Между тем

В Тюменской области сотрудники ГИБДД проведут для детей и родителей лекции по безопасности дорожного движения. Особое внимание планируется уделить как раз юным велосипедистам. Автоинспекторы проверят автобусы, которые перевозят школьников.

"В этом году в регионе произошло 79 ДТП с участием детей, один ребенок погиб, 90 получили травмы. Рост количества подобных происшествий наблюдается с начала апреля", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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