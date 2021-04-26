Указ главы Республики Тыва от 26 апреля 2021 года № 121 "О некоторых мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года" и в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Утвердить прилагаемую численность работников органов исполнительной власти, государственных органов Республики Тыва (органы государственной власти Республики Тыва), обеспечивающих с 4 по 6 мая 2021 года включительно функционирование этих органов (далее - численность работников).

2. Руководителям органов государственной власти Республики Тыва:

2.1. организовать деятельность органа государственной власти Республики Тыва в соответствии с утвержденным графиком сменности работников с учетом установленной пунктом 1 настоящего Указа численности работников;

2.2. при формировании графика сменности, предусмотренного подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего Указа, обеспечить обязательное включение в них руководителей и заместителей руководителей органов государственной власти Республики Тыва, руководителей структурных подразделений органов государственной власти Республики Тыва;

2.3. не включать в численность работников:

беременных женщин,

матерей-одиночек, имеющих детей дошкольного возраста,

лиц, достигших 60 лет и более, инвалидов,

лиц, имеющих детей-инвалидов.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва руководствоваться настоящим Указом и определить численность работников органов местного самоуправления, обеспечивающих с 4 по 6 мая 2021 года включительно функционирование этих органов.

4. Разместить настоящий Указ на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Тыва В.Ховалыг





Утверждена Указом Главы Республики Тыва от 26 апреля 2021 г. № 121





Численность работников органов исполнительной власти Республики Тыва, государственных органов Республики Тыва, обеспечивающих с 4 по 6 мая 2021 года включительно функционирование этих органов

№ п/п / Наименование органа исполнительной власти Республики Тыва, государственного органа Республики Тыва / Численность <*>

1. Администрация Главы Республики Тыва и Аппарат Правительства Республики Тыва

2. Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

3. Избирательная комиссия Республики Тыва

4. Счетная палата Республики Тыва

5. Управление по вопросам противодействия коррупции Республики Тыва

6. Единый аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Республике Тыва, Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Тыва

7. Министерство финансов Республики Тыва

8. Министерство экономики Республики Тыва

9. Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок

10. Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва

11. Служба по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва

12. Управление делами Правительства Республики Тыва

13. Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва

14. Министерство здравоохранения Республики Тыва

15. Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва

16. Министерство информатизации и связи Республики Тыва

17. Министерство культуры Республики Тыва

18. Министерство образования и науки Республики Тыва

19. Министерство спорта Республики Тыва

20. Министерство юстиции Республики Тыва

21. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва

22. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

23. Министерство топлива и энергетики Республики Тыва

24. Служба по тарифам Республики Тыва

25. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва

26. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва

27. Министерство общественной безопасности Республики Тыва

28. Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва

29. Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва

30. Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва

31. Агентство по делам национальностей Республики Тыва

<*> не приводится.







