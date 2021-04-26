Ученик Юрия Бутусова победил на международном фестивале этюдов

На завершимся в Тбилиси Международном онлайн фестивале этюдов студент мастерской Юрия Бутусова режиссерского факультета ГИТИСа получил главный приз. Победу Александру Церени принес этюд под названием "Хокку".

Международный фестиваль этюдов с 2009 года проводит Тбилисский университет театра и кино имени Шота Руставели. Его главная цель - популяризация актерского искусства и театрального искусства в целом среди молодого поколения. Это уникальная площадка для обмена опытом и возможность открыть новые таланты.

Этюды отбирает и оценивает компетентное жюри, в состав которого входят профессора, режиссеры и артисты театральных школ США, Великобритании, Ирана, Израиля, Китая, Венгрии и Грузии.