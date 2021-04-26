Указ губернатора Ульяновской области от 23 апреля 2021 года № 42 "О внесении изменения в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в пункт 2 указа Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" изменение, заменив в нём слова "30 апреля" словами "31 мая".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора области А.Ю.Русских







