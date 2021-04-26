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26.04.2021 21:32
Рубрика: Власть

В Госдуме объяснили жалобу сената Чехии на президента страны

Текст: Татьяна Замахина

Абсурдное намерение сената Чехии подать жалобу на президента Милоша Земана инициировано извне. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Ранее Земан признал отсутствие доказательств того, что российские спецслужбы якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице.

После этого стало известно, что чешский сенат рассматривает возможность подачи конституционной жалобы на Земана. Его могут обвинить в измене родине.

Слуцкий отметил, что "если из-за этого действительно будет подана конституционная жалоба на Милоша Земана, она станет апофеозом абсурда".

По его оценке, истинные авторы такого решения - не в Чехии: заявление, по его словам, продиктовано извне.

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