В Госдуме объяснили жалобу сената Чехии на президента страны

Абсурдное намерение сената Чехии подать жалобу на президента Милоша Земана инициировано извне. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Земан признал отсутствие доказательств того, что российские спецслужбы якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице.

После этого стало известно, что чешский сенат рассматривает возможность подачи конституционной жалобы на Земана. Его могут обвинить в измене родине.

Слуцкий отметил, что "если из-за этого действительно будет подана конституционная жалоба на Милоша Земана, она станет апофеозом абсурда".

По его оценке, истинные авторы такого решения - не в Чехии: заявление, по его словам, продиктовано извне.