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26.04.2021 09:48
Рубрика: ПДД

В Москве почти на треть выросло число впервые выданных водительских прав

Текст: Владимир Баршев
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Москве количество впервые выданных водительских удостоверений увеличилось почти на треть за три месяца с начала года. И это при том, что общее выданных прав в столице сократилось почти на четверть.

Фото: Михаил Синицын/РГ
В ГИБДД рассказали о новых правилах сдачи экзамена на права

Так, количество выданных водительских удостоверений снизилось на 26 процентов и составило 113540 прав, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД. При этом количество выданных впервые прав увеличилось на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 20269 прав.

Возможно, это объяснимо тем, что с 1 апреля экзамены на права в ГИБДД стали принимать по новым правилам. Скорее всего, граждане, да и автошколы старались по максимуму сдать экзамены по старым правилам. Отсюда и резкое увеличение впервые выданных документов.

Незначительно за три месяца увеличилось количество регистрационных действий с транспортом - на 3,7 процента. На постановку, снятие с регистрационного учета, внесение каких-либо изменений в регистрационные данные поступило 237 685 обращений.

Среднее время ожидания граждан в очереди в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции составило 9 минут, при целевом показателе - не более 15 минут, отметили в пресс-службе ведомства

Также там сообщили, что наиболее востребованными днями обращения граждан стали суббота и вторник, а самым пиковым временем стали утренние часы с 8.00 до 12.00. Поэтому, если нет желания стоять очередях, посещение ГИБДД лучше планировать со среды по пятницу во второй половине дня.