В Оренбуржье на медно-серном комбинате погиб рабочий

В Оренбургской области расследуют гибель рабочего Медногорского медно-серного комбината. Причиной трагедии стал несчастный случай на производстве. У погибшего остались трое детей.

Как сообщили в Следственном комитете по региону, ЧП произошло утром 24 апреля. В 9 часов 27 минут на участке сократительной плавки и конвертирования медеплавильного цеха произошло обрушение флюсового бункера загрузки шахтных печей. В это время там находился 24-летний загрузчик шахты.

Тело погибшего молодого человека было обнаружено лишь на следующий день в 4.57 при поисково-спасательных работах на месте обвала. Экспертиза установила, что смерть наступила от механической асфиксии в результате сдавливания органов грудной клетки и живота.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Изъяты необходимые документы, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.