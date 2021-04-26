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26.04.2021 14:48
Рубрика: Общество

В РФ объявят конкурс студенческих научных объединений с миллионными грантами

Текст: Мария Агранович

Министерство науки и высшего образования планирует в этом году провести всероссийский конкурс студенческих научных объединений. Об этом сообщил на встрече с победителями международного научного форума "Ломоносов" глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Минобрнауки предложило определить статус молодого ученого

"Минобрнауки России в этом году запланирован беспрецедентный по своим масштабам всероссийский конкурс студенческих научных объединений, в рамках которого лучшие коллективы начинающих исследователей смогут выиграть грант размером до пяти миллионов рублей на развитие своего научного объединения​​​, - цитирует министра РИА Новости. - Конкурс пройдет в самое ближайшее время".

По словам Фалькова, привлечение в науку молодых людей - один из приоритетов министерства. Поэтому после майских праздников ректоров вузов ждет большой разговор по вопросам поддержки студентов и студенческих научных объединений.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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