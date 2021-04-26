Постановление губернатора Волгоградской области от 26 апреля 2021 года № 316 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г."

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г." постановляю:

1. Установить, что лица, замещающие государственные должности в органах исполнительной власти Волгоградской области, обеспечивают с 01 по 10 мая 2021 г. включительно функционирование этих органов.

2. Руководителям органов исполнительной власти Волгоградской области не позднее 28 апреля 2021 г.:

определить количество государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Волгоградской области в соответствующем органе исполнительной власти Волгоградской области (далее именуются - гражданские служащие), и работников органов исполнительной власти Волгоградской области, занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Волгоградской области (далее именуются -работники), обеспечивающих с 01 по 10 мая 2021 г. включительно его функционирование, и утвердить перечни таких гражданских служащих и работников;

обеспечить определение в государственных учреждениях Волгоградской области, подведомственных соответствующему органу исполнительной власти Волгоградской области, количества работников, обеспечивающих с 01 по 10 мая 2021 г. включительно функционирование указанных государственных учреждений Волгоградской области, и утверждение перечней таких работников.

3. Рекомендовать руководителям государственных органов Волгоградской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, организаций всех форм собственности принять меры к реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г." с учетом положений настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора - руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров







