Вышел трейлер "Девяти совсем незнакомых людей" с Николь Кидман

Сервис Hulu представил тизер сериала "Девять совсем незнакомых людей" (Nine Perfect Strangers) с Николь Кидман в главной роли. Ролик размещен на YouTube-канале платформы.

Суть. На элитный курорт Tranquilim House прибывают "девять обитателей большого города", ранее друг с другом незнакомых, и на протяжении последующих десяти дней за процессом их лечения будет наблюдать директор учреждения Маша. Которая "желает вдохнуть новую жизнь в тело и разум своих пациентов", тем их "преобразив". В то время как вокруг происходят некоторые странности.

Режиссер - Джонатан Левин (дикая молодежная зомби-мелодрама "Тепло наших тел").

Сценарной адаптацией оригинального романа-бестселлера Лианы Мориарти ("Большая маленькая ложь") 2018 года занимались Саманта Штраус ("Танцевальная академия"), Дэвид Келли ("Большая маленькая ложь") и Джон-Генри Баттеруорт ("Ford против Ferrari").

Каст так и сияет: помимо Кидман, - Бобби Каннавале, Люк Эванс, Мелисса Маккарти и Майкл Шеннон. Плюс Мелвин Грегг, Реджина Холл, Мэнни Хасинто (псевдомонах из "В лучшем мире"), Ашер Кедди.

Премьера - состоящего из восьми эпизодов первого сезона обещана на конец года.