За год пандемии патенты получили 248 изобретений для борьбы с COVID

Программа приоритетного рассмотрения заявок на регистрацию изобретений, предназначенных для борьбы с пандемией коронавируса, позволила за год выдать 248 патентов, сообщает пресс-служба Роспатента.

На производстве фармацевтической компании "Р-Фарм", где изготавливают вакцину "Спутник V" от COVID-19 Фото: Сергей Куксин/ РГ

Всего в ведомство за это время поступило 730 заявок, из них 511 - на изобретения и еще 219 - на полезные модели. В среднем рассмотрение каждой из них заняло меньше 4 месяцев. Окончательное решение принято по 352 заявкам, выдано 248 патентов.

За год 15 патентов выданы на вакцины, 34 - на противовирусную терапию вирусных инфекций и их осложнений, 25 - на диагностические тест-системы и методы диагностики. На технологии дезинфекции пришлось 102 патента, на средства индивидуальной защиты - 49 патентов. Также были зарегистрированы семь новых разработок аппаратов искусственной вентиляции легких. По одному патенту получили создатели на робота для забора биоматериала у человека и телемедицинского комплекса для предупреждения ЧС, связанных с эпидемиями.

Эксперты Федерального института промышленной собственности провели анализ всех разработок и выделили самые важные из них.

27 марта 2020 года подана заявка на первую отечественную тест-систему для выявления РНК коронавируса.

16 апреля 2020 года предложен метод подавления цитокинового шторма гексапептидом. Именно это осложнение течения COVID-19 приводило к многочисленным летальным исходам для пациентов.

23 апреля 2020 года в Роспатент направлены документы на регистрацию действующего вещества вакцины от коронавируса, разработанного сотрудниками ГНЦ имени Гамалеи.

7 мая 2020 года подана заявка на первую отечественная противо-SARSCoV2 вирусную фармацевтическую композиции.

16 июня 2020 года научный центр "Вектор" подал две заявки на регистрацию изобретений - тест-системы для идентификации РНК коронавирусов человека SARS и 2019nCoV.

1 июля 2020 года поступила заявка на регистрацию изобретения отечественной технологии определения трех иммуноглобулинов IgM, IgG, IgA в крови больных COVID-19.

8 июля 2020 года поданы еще две заявки на вакцины от COVID -19 от научного центра "Вектор".

14 июля 2020 года институт иммунологии ФМБА подал заявку на препарат, подавляющий репликацию вируса SARSCoV2

7 октября 2020 года подана заявка на робота, позволяющего осуществлять забор биоматериала в условиях пандемии.

20 ноября 2020 года начато патентование первого отечественного средства, имеющего двойное применение. Оно может блокировать инфекцию SARS-CoV-2 и идентифицировать S белок вируса SARS-CoV-2.

21 ноября 2020 года ученые МГУ предложили технологию использования искусственного интеллекта для оценки изменения легочной ткани у больных COVID-19 без учета данных компьютерной томографии.

9 февраля 2021 года экспертам Роспатента впервые представлена вакцина от COVID-19 в виде спрея.

21 февраля 2021 года начата регистрация технологии вакцинации против COVID-19 лиц старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

11 марта 2021 года подана заявка на препарат, предназначенный для профилактики и лечения COVID-19 в виде спрея для носа или жидкости для ингаляций.