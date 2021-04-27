Актер и сценарист Аркадий Инин госпитализирован с COVID-19

82-летний советский, российский писатель, сценарист, актер, драматург и педагог Аркадий Инин госпитализирован. Об этом Аркадий Яковлевич сам сообщил ТАСС. Уточнив, что уже пошел на поправку.

При этом во ВГИКе, где Инин преподает, агентству пояснили, что у драматурга обнаружена коронавирусная инфекция и его состояние врачи оценивали как средней тяжести.

Аркадий Инин (Гуревич) родился 3 мая 1938 года в Харькове. По его сценариям поставлены десятки фильмов, в том числе "По улицам комод водили", "Однажды двадцать лет спустя", "Единожды солгав" (с Бортко), "Отцы и деды", "На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди" (с Гайдаем), "Одиноким предоставляется общежитие", "У матросов нет вопросов", "Русский бизнес", сериал "Утесов. Песня длинною в жизнь". В части из них он появляется как актер эпизода.

Инин был одним из основателей телепередачи "Вокруг смеха", выходившей в 1978-1991 годах.