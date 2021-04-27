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27.04.2021 16:34
Рубрика: В мире

Авария с танкером привела к разливу нефти в Желтом море

Текст: Юрий Чернов
Управление морской безопасности провинции Шаньдун заявило, что возле китайского портового города Циндао попал в аварию танкер A Symphony, перевозивший около 1 миллиона баррелей битумной смеси. По предварительной информации, в стоявший на якоре танкер врезалось балкерное судно Sea Justice, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов в Желтое море.
Фото: South Korea Foreign Ministry via AP Photo
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Как уточняет Reuters, со ссылкой на неназванного чиновника из управления, в результате столкновения в борту танкера образовалась пробоина и часть нефтепродуктов попала в море. Согласно последней информации, никто из членов экипажа не пострадал.

"Сразу после того, как произошло сильное столкновение, капитан инициировал действия в чрезвычайных ситуациях на борту, мобилизовав команду по ликвидации разливов нефти на судне и инициировав внутреннюю перекачку, чтобы ограничить потерю продукта", - цитирует агентство представителя управляющей компании танкера. Предварительной причиной аварии называется сильный туман, затрудняющий с понедельника навигацию у побережья Циндао.

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