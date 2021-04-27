Авария с танкером привела к разливу нефти в Желтом море

Управление морской безопасности провинции Шаньдун заявило, что возле китайского портового города Циндао попал в аварию танкер A Symphony, перевозивший около 1 миллиона баррелей битумной смеси. По предварительной информации, в стоявший на якоре танкер врезалось балкерное судно Sea Justice, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов в Желтое море.

Bulker MV SEA JUSTICE reported to have collided with anchored Suezmax tanker A SYMPHONY near Qingdao, China on 27 April 0900LT. Oil spill reported. @Splash_247https://t.co/W9Q9PA3ElX pic.twitter.com/Cghsv0xWjs — Maritime Security News (@marsec_osn) April 27, 2021

Как уточняет Reuters, со ссылкой на неназванного чиновника из управления, в результате столкновения в борту танкера образовалась пробоина и часть нефтепродуктов попала в море. Согласно последней информации, никто из членов экипажа не пострадал.

"Сразу после того, как произошло сильное столкновение, капитан инициировал действия в чрезвычайных ситуациях на борту, мобилизовав команду по ликвидации разливов нефти на судне и инициировав внутреннюю перекачку, чтобы ограничить потерю продукта", - цитирует агентство представителя управляющей компании танкера. Предварительной причиной аварии называется сильный туман, затрудняющий с понедельника навигацию у побережья Циндао.