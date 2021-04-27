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27 апреля 2021 г.

Указ главы Чеченской Республики от 26 апреля 2021 года № 73 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года"

Дата подписания 26 апреля 2021 г.
Опубликован 27 апреля 2021 г.
Вступает в силу 26 апреля 2021 г.

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года" постановляю:

1. Установить для лиц, занимающих государственные должности Чеченской Республики, и государственных гражданских служащих Чеченской Республики с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за лицами, занимающими государственные должности Чеченской Республики, денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения, а также за государственными гражданскими служащими Чеченской Республики - денежного содержания.

2. Руководителям органов государственной власти Чеченской Республики определить количество государственных гражданских служащих Чеченской Республики и работников подведомственных организаций, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 года включительно функционирование этих органов и организаций.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики принять меры, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего указа, в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и работников подведомственных муниципальных организаций.

4. Контроль за выполнением - настоящего указа возложить на Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Таймасханова Г.С.

5. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Главы Чеченской Республики М.М.Хучиев



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