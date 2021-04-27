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27.04.2021 13:44
Рубрика: Экономика

Экспортерам компенсируют участие в любых выставках

Текст: Ирина Алпатова

С этого года российские экспортеры смогут самостоятельно определять выставки, затраты на участие в которых им частично компенсирует государство. Такую новую меру поддержки анонсировал Российский экспортный центр (РЭЦ). Заявки на участие в программе можно будет подавать с 4 мая.

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Раньше экспортеры также могли компенсировать свое участие в международных мероприятиях, однако программа распространялась только на выставки и конференции из перечня, определенного государством. Организация участия в них проходило при поддержке РЭЦ, в том числе застройка коллективных стендов. Теперь экспортеры могут самостоятельно выбирать и организовывать свое участие. "Мы совершенствуем свои механизмы, опираясь на принцип клиентоцентричности, реагируя на запросы наших компаний и предоставляя им свободу выбора мероприятия", - подчеркнул вице-президент РЭЦ Сергей Вологодский.

В рамках программы можно компенсировать аренду выставочной площади, оборудования и оплату регистрационных сборов. Объем поддержки может составить 700 тыс. рублей для МСП и 2 млн рублей для крупных компаний на одно международное мероприятие (не более трех за год). Показателем эффективности использования средств должны стать заключенные компанией экспортные контракты, общая стоимостная сумма которых должна превышать сумму оказанной поддержки не менее, чем в четыре раза.

Экономика ВЭД

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