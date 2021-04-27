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27.04.2021 15:35
Рубрика: Экономика

ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов

Текст: Михаил Загайнов
ФАС наложила на компанию Apple Inc. оборотный штраф более чем на 900 миллионов рублей (более 12 миллионов долларов). По данным ведомства, компания злоупотребила своим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS. Проверка прошла в рамках антимонопольного дела, возбужденного в результате рассмотрения заявления АО "Лаборатория Касперского".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

ФАС посчитала, что компания Apple предоставляла конкурентные преимущества собственным продуктам. Одновременно компания ухудшала условия распространения продуктов конкурентов - приложений "родительского контроля".

Заработал запрет на продажу гаджетов без российского ПО

"Также ФАС установила, что положения документации Apple содержат неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках", - говорится в сообщении ведомства.

Антимонопольная служба предписала компании удалить из своей документации положения, дающие ей право не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям.

Предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки. Компания обязана обеспечить для разработчиков приложений "родительского контроля" возможность распространения в App Store без потери функционала.

Apple Inc. обжаловала решение ФАС в суде.

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Информационные технологии Apple Правительство ФАС

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