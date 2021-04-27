ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов

ФАС наложила на компанию Apple Inc. оборотный штраф более чем на 900 миллионов рублей (более 12 миллионов долларов). По данным ведомства, компания злоупотребила своим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS. Проверка прошла в рамках антимонопольного дела, возбужденного в результате рассмотрения заявления АО "Лаборатория Касперского".

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