ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов

ФАС посчитала, что компания Apple предоставляла конкурентные преимущества собственным продуктам. Одновременно компания ухудшала условия распространения продуктов конкурентов - приложений "родительского контроля".
"Также ФАС установила, что положения документации Apple содержат неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках", - говорится в сообщении ведомства.
Антимонопольная служба предписала компании удалить из своей документации положения, дающие ей право не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям.
Предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки. Компания обязана обеспечить для разработчиков приложений "родительского контроля" возможность распространения в App Store без потери функционала.
Apple Inc. обжаловала решение ФАС в суде.