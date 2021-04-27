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27.04.2021 04:45
Рубрика: В мире

Фестиваль кубинских сигар пройдет в онлайн-формате

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Главное событие среди ценителей кубинских сигар - "абанос" - пройдет в этом году в виртуальном формате. Об этом сообщили в компании-производителе Habanos S.A. Расписание фестиваля, который состоится с 4 по 6 мая и объединит, пусть в этот раз и не лично, любителей кубинского табака со всего мира, доступно на специально созданном сайте.
XXII фестиваль сигар в Гаване (2020 год). Фото: AP Photo/Ismael Francisco XXII фестиваль сигар в Гаване (2020 год). Фото: AP Photo/Ismael Francisco
XXII фестиваль сигар в Гаване (2020 год). Фото: AP Photo/Ismael Francisco

Изначально XXIII фестиваль "абанос" должен был пройти в Гаване в феврале текущего года, однако из-за пандемии мероприятие пришлось отменить. Однако 2021 год является знаковым для одной из самых известных сигарных марок Cohiba, которой в этом году исполняется 55 лет. Именно поэтому фестиваль, посвященный Cohiba, все же решили провести, но в онлайн-формате.

Фото: AP Photo
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В программе мероприятий представлены виртуальные экскурсии на сигарные фабрики и плантации табака, викторина Habanos World Challenge. Ожидается презентация новых сигар и сигарной атрибутики, а сигарные сомелье проведут сравнение различных "абанос" и расскажут о наиболее подходящих под каждую сигару напитках.

Фестиваль сигар зародился на Кубе в 1994 году, когда в Гаване на ужин собрались курители табака со всего мира, а с 1999 года мероприятие стало ежегодным. Обычно на престижном табачном смотре собираются несколько тысяч ценителей "абанос" из более чем 70 стран мира. На сегодняшний день Куба остается мировым лидером по производству сигар премиум-класса.

Habanos S.A. - совместное предприятие кубинской компании Cubatabaco и испанской Altadis - продает сигары в 140 странах мира (только официальных точек продаж - более 4 000), а делает их исключительно на Острове Свободы из местного сырья вручную по вековым технологиям.

Экспорт сигар является одной из важнейших статей экспорта Кубы, занимая четвертое место по объему бюджетных доходов. И это несмотря на то, что из-за американской торгово-экономической блокады для кубинских сигар закрыт один из самых привлекательных рынков элитного табака - США.

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