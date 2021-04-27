Пятнадцать французских добровольцев в возрасте от 27 до 50 лет в рамках проекта Deep Time провели 40 дней на глубине 400 метров. Эксперимент состоялся в гроте Ломбрив, что в департаменте Арьеж на юго-западе Франции. Он считается одним из самых обширных на европейском континенте.

По условиям проекта участники, а среди них несколько биологов, медсестры, школьный учитель, ювелир, люди других профессий, должны были оставить наверху часы и телефоны, оказавшись фактически в полной изоляции. Естественно, место для этого экстремального самозаточения подготовили заранее. В грот доставили продовольствие, были созданы три пространства. Общее, где люди могли готовить еду, общаться, обмениваться впечатлениям. Второе - для научной работы, классификации собранных данных, включая топографические. Третье - спальное, где для каждого были установлены индивидуальные палатки.

Фото: Adaptation Institute, Research and do Tank/facebook.com

Электричество вырабатывали сами с помощью двух велосипедных педальных генераторов. Правда, его хватало на несколько часов в день для освещения первого общего пространства. В остальное время каждому приходилось довольствоваться налобными фонариками, закрепленными на регулируемом обруче. Всего в грот было спущено четыре тонны разнообразного груза.

Фото: Adaptation Institute, Research and do Tank/facebook.com

Целью проекта, как его задумал инициатор и глава научно-исследовательского Института адаптации человека Кристиан Клот, было добиться лучшего понимания того, как наши когнитивные и физиологические механизмы реагируют на радикальные и длительные изменения среды обитания.

Причем речь шла о первом в мире коллективном эксперименте такого рода. Ранее были одиночки, такие как спелеолог Мишель Сиффр, который в 1962 году провел два месяца на подземном леднике в пропасти Скарассон в Италии.

Каждый доброволец должен был ежедневно в отсутствии привычных природных и социальных ориентиров регистрировать физиологические циклы, а именно индивидуальную продолжительность периодов сна и бодрствования, принятие пищи и так далее. Одновременно всех снабдили закрепленными на теле датчиками, которые считывали параметры для дальнейшей обработки биологами, психологами и другими специалистами.

Фото: Adaptation Institute, Research and do Tank/facebook.com

Когда закончилось почти шестинедельное заточение, добровольцы, восемь мужчин и семь женщин, покинули грот со всеми необходимыми предосторожностями, прикрыв глаза солнцезащитными очками с сильными светофильтрами.

"Возвращение стало настоящим шоком. На нас обрушилось то, от чего мы отвыкли: гул ветра, показавшийся грохотом, мириады запахов, от которых отвыкли, и все одновременно!" - поделился впечатлениями 32-летний специалист по психомоторике Тифен Вуарье.

Один из выводов, который участники проекта вместе с коллегами, следившими за ними наверху, сделали сразу же, была констатация значительного зазора между реальным временем и его восприятием на глубине. Добровольцы насчитали 31 суточный цикл, хотя на самом деле прошло 40 дней, что для них стало настоящим потрясением. Оказалось, что сутки под землей для людей длились не положенных 24 часа, а 32-33.

Как заявила директор Центра исследований в области генетики Фредерик Магдинье, анализ информации, собранной в ходе проект Deep Time, "займет не менее года". Особый акцент, по ее словам, среди прочего будет сделан на изучении "эпигенетических параметров, на том, как тотальная изоляции человека влияет на активность генов, не внося при этом изменений в ДНК".