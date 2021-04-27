Голикова: Многие регионы не следуют рекомендациям по снятию ограничений

Многие российские регионы не придерживаются рекомендаций по отмене ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Чиновница напомнила, что в прошлом году президент Владимир Путин подписал указ о поэтапной отмене ограничений на основе рекомендаций главных санитарных врачей в регионах.

"Сегодня многие регионы, выходя из этой ситуации, особенно не придерживаются этих критериев, используя их как рекомендательные. Что и есть на самом деле так, но нужно очень четко смотреть за развитием ситуации. Например, в 20 регионах снят запрет на ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет - через 2 недели подъем заболеваемости в этой категории и подъем госпитализации в этой категории", - отметила вице-премьер, слова которой приводит ТАСС.

По ее словам, часть регионов до сих пор не заключили контракты на поставку лекарств от COVID-19. Речь, в частности, идет о Дагестане, Забайкалье и Ингушетии.

Кроме того, в 33 регионах доля пожилых россиян среди привившихся от коронавируса остается ниже, чем в среднем по стране.