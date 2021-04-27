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27.04.2021 12:45
Рубрика: Власть

Кабмин выделит 4 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий

Текст: Владимир Кузьмин

Почти четыре миллиарда рублей правительство выделит для субсидирования льготной ставки по кредитам, выданным системообразующим предприятиям в рамках поддержки на фоне пандемии коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Фото: РИА Новости
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"Всего на эти цели будет направлено около девяти миллиардов рублей. Первые три миллиарда уже были перечислены в прошлом году", - отметил он.

Запуская программу, государство стремилось сохранить финансовую стабильность предприятий, в работе которых заняты миллионы людей. "Крупнейшие компании из разных отраслей смогли получить на выгодных условиях свыше 238 миллиардов рублей. Средняя ставка по таким кредитам составила около трех процентов годовых, что значительно ниже рынка", - подчеркнул Мишустин.

"Решение о поддержке системообразующих предприятий позволило обеспечить их стабильную работу в сложный период и в первую очередь не увольнять людей, сохранить трудовые коллективы, а также не допустить сбоев в выплате заработных плат", - констатировал премьер-министр.

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