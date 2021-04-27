Пентагон сообщил об атаке на корабли ВМС США в Персидском заливе

Два корабля береговой охраны США оказались в ловушке в Персидском заливе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в военных кругах.

Инцидент произошел еще второго апреля, но известно о нем стало только сейчас. В Пентагоне подтвердили информацию, что два корабля береговой охраны США, патрулировавшие международные воды в южной части Персидского залива, были окружены принадлежащими Ирану тремя боевыми катерами и одним судном поддержки Harth 55. Американский корабль Wrangell вынужден был маневрировать, чтобы избежать столкновения.

В Тегеране в ответ заявили, что инцидент произошел из-за непрофессиональных действий американских военных. Корабли ВМС США вторглись в район, где Иран проводил военные учения.