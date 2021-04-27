Матвиенко перенесла визит в Казахстан из-за COVID у спикера Сената РК

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по просьбе принимающей стороны перенесла визит в Казахстан, который должен был состояться в последних числах апреля. Новые даты поездки будут определены позже.

"В связи с изменившимися обстоятельствами по просьбе казахстанской стороны принято решение перенести визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Казахстан, запланированный на 29-30 апреля, - сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.

Ранее, во вторник, глава Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев на своей странице в Facebook написал, что заразился коронавирусом. Заболевание протекает бессимптомно, однако парламентарий соблюдает изоляцию и перешел на дистанционную работу.