Октоберфест могут снова отменить из-за коронавируса

Власти Мюнхена сомневаются в возможности проведения фестиваля Октоберфест в 2021 году из-за ситуации с пандемией коронавируса и действующих в этой связи в Германии ограничений. Об этом немецкой прессе сообщил обербургомистр Мюнхена Дитер Райтер. Напомним, что прошлогодний Октоберфест также был отменен из-за COVID-19.

"Надежда ослабевает от недели к неделе, если честно. На сегодняшний день, по действующим правилам, фестиваль не может состояться. Нельзя сказать, что пандемия хоть как-то утихает, и поэтому сейчас трудно представить, что может самый большой фольклорный фестиваль в мире может состояться", - цитирует Райтера издание Bild.

Обербургомистр Мюнхена пояснил, что надеется в ближайшее время провести встречу с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером, чтобы обсудить ситуацию с фестивалем. Окончательное решение по Октоберфесту, уточнил Райтер, может быть принято уже в мае. По его мнению, для положительного решения по проведению фестиваля должны произойти "тектонические сдвиги" в массовой вакцинации населения, чего пока не наблюдается.