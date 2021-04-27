Попадание китайской сверхзвуковой ракеты в корабль показали на видео

Попадание китайской сверхзвуковой ракеты YJ-18А в корабль-мишень. Видео : https://t.co/HVligpnwNF, https://t.co/CVUUbXpCOR pic.twitter.com/wD0wbGzHpk— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) April 27, 2021
Как сообщает dambiev, кадры применения ракеты являются частью проморолика, посвященного 72-летию основания ВМС НОАК. На видео показан запуск ракеты и ее попадание в борт корабля-мишени. При этом огненный столб поднимается над палубой.
ПКР YJ-18А имеет дальность до 500 километров и является "главным калибром" китайских ракетных эсминцев проекта 52D. Именно с такого корабля была выпущена по надводной мишени ракета.
Отмечается, что после запуска ракета, благодаря турбореактивному двигателю, осуществляет горизонтальный полет на крейсерской скорости около 0,8М, а на расстоянии 40 километров от цели включается форсажный режим, который позволяет разогнать ее до скорости 2,5-3М.