Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
27.04.2021,  
12:17
Текст:  Михаил Русин

Попадание китайской сверхзвуковой ракеты в корабль показали на видео

В интернете появилось видео, на котором демонстрируется попадание в корабль-мишень китайской сверхзвуковой ракеты YJ-18А. Причем поражение этой ракетой надводной цели показано впервые.

Как сообщает dambiev, кадры применения ракеты являются частью проморолика, посвященного 72-летию основания ВМС НОАК. На видео показан запуск ракеты и ее попадание в борт корабля-мишени. При этом огненный столб поднимается над палубой.

Фото: Минобороны РФ
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете

ПКР YJ-18А имеет дальность до 500 километров и является "главным калибром" китайских ракетных эсминцев проекта 52D. Именно с такого корабля была выпущена по надводной мишени ракета.

Отмечается, что после запуска ракета, благодаря турбореактивному двигателю, осуществляет горизонтальный полет на крейсерской скорости около 0,8М, а на расстоянии 40 километров от цели включается форсажный режим, который позволяет разогнать ее до скорости 2,5-3М.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Минобороны РФ
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете 26.04.2021
Учебный бой истребителей Балтийского флота показали на видео 26.04.2021
Стрельбу из РСЗО "Торнадо-Г" без ручной наводки показали на видео 26.04.2021
ракеты
Пуск новой ракеты системы ПРО показали на видео 26.04.2021
Поставки авиационной ракеты "Бронебойщик" начнутся не раньше 2023 года 23.04.2021
Китай
Китай показал новый беспилотный стелс-бомбардировщик 21.04.2021
Новый китайский авианосец измерили со спутника 15.04.2021