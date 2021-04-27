Попадание китайской сверхзвуковой ракеты в корабль показали на видео

В интернете появилось видео, на котором демонстрируется попадание в корабль-мишень китайской сверхзвуковой ракеты YJ-18А. Причем поражение этой ракетой надводной цели показано впервые.

Как сообщает dambiev, кадры применения ракеты являются частью проморолика, посвященного 72-летию основания ВМС НОАК. На видео показан запуск ракеты и ее попадание в борт корабля-мишени. При этом огненный столб поднимается над палубой.

ПКР YJ-18А имеет дальность до 500 километров и является "главным калибром" китайских ракетных эсминцев проекта 52D. Именно с такого корабля была выпущена по надводной мишени ракета.

Отмечается, что после запуска ракета, благодаря турбореактивному двигателю, осуществляет горизонтальный полет на крейсерской скорости около 0,8М, а на расстоянии 40 километров от цели включается форсажный режим, который позволяет разогнать ее до скорости 2,5-3М.