Правительство Словакии продлило режим ЧС из-за COVID-19 еще на месяц

Кабмин Словакии продлил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса еще на 30 дней. Такое решение было принято на вечернем заседании в понедельник.

Режим ЧС действует в Словакии с 1 октября 2020 года. Он должен был завершиться 28 апреля, но продлен до 28 мая, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал ТА3. Теперь решение кабмина в течение 20 дней должен утвердить парламент республики.

За время пандемии в стране подтверждено более 380 тысяч случаев коронавируса, жертвами COVID-19 стали 11,5 тысячи человек. Сейчас в Словакии продолжается вакцинация. Первую прививку уже получили свыше миллиона человек, вторую - 419,5 тысячи.