Путин призвал законодателей оперативно устранять сбои в начислении пособий

Глава государства напомнил о новых выплатах и пособиях семьям с детьми, объявленных в его Послании Федеральному собранию.

"Система оформления социальных выплат, пособий у нас в целом отлажена, однако прошу вас осуществлять и свой парламентский мониторинг буквально по каждой из предложенных мер. И немедленно реагировать, если человек сталкивается здесь с какими-то сложностями", - заявил Путин.

В России есть все отработанные механизмы, многие меры соцподдержки оформляются "с использованием современных средств и методов, но все-таки сбои происходят", указал президент. "Если человек не может получить то, что ему полагается по закону, надо обязательно и как можно быстрее на это реагировать. Используйте, пожалуйста, этом случае весь арсенал депутатских, сенаторских полномочий, чтобы быстро разобраться и помочь каждому конкретному человеку", - обратился он к законодателям.

Путин добавил, что анализ и обобщение такой практики "работают на улучшение всей нормативной базы, механизмов предоставления любых государственных и муниципальных услуг", поэтому все процедуры должны быть простыми, понятными, удобными для людей и доступными им дистанционно и круглосуточно.