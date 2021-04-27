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27.04.2021 17:37
Рубрика: Общество

Осенняя погода ожидает москвичей на майские праздники

Текст: Ирина Огилько

Дождливая и холодная погода ожидает жителей столичного региона в длинные майские праздники. Из 10 выходных дней солнце покажется лишь пару раз. Об этом "РГ" сообщил заместитель директора Гидрометцентра Юрий Варакин.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Как рассказал метеоролог, температура воздуха в майские праздники будет ниже климатической нормы на 4-5 градусов.

- По климату для Москвы в конце апреля температура должна быть ночью +10 градусов, а у нас такая пока лишь дневная температура, - рассказал Варакин. - Более того, не только во вторник 27 апреля, но и в среду 28 апреля, возможен снег с дождем, в ночные часы слабые заморозки. Ближе к 30 апрелю к региону подойдет очередной циклон с северо-запада страны и принесет новую порцию осадков, то есть дожди усилятся. В результате, если сейчас уже выпало 175 процентов от месячной нормы, то новые дожди доведут показатель минимум до 190 процентов. Хмурая и дождливая погода, да еще и северный ветер, будут создавать ощущение, что на улице осень, а не весна.

По данным метеоролога, лишь 2 мая утром небо может немного проясниться, и выглянет солнце. Но уже к вечеру небо вновь будет в тучах. Будут ли разгонять дождливые облака на Первомай, пока не известно. Температура воздуха останется ниже нормы: днем не выше +13, ночью от -1 до +4.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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С 3 мая в регионе снова пойдут дожди, и продлятся они минимум до 6-7 мая. Но с этого дня ожидается небольшое потепление: ночные показатели станут положительными до +6 градусов, днем воздух прогреется до +15. Какая будет погода на День Победы, пока данных у метеорологов нет.

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