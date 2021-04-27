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27.04.2021 16:28
Рубрика: Происшествия

Под Тверью ребенок пострадал, выпрыгнув из окна горящей квартиры

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области выясняют обстоятельства возникновения пожара в квартире многоэтажного дома и травмирования четырехлетнего ребенка.

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По информации следственного управления СК РФ по региону, 26 апреля в доме по улице Энергетиков города Конаково произошло возгорание в одной из квартир.

- В результате мальчик 2017 года рождения выпрыгнул с четвертого этажа, - рассказали в СУ СК.

Малыша с травмами доставили в больницу.

В следственном управлении пояснили, что сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося. Опрошены свидетели, назначены экспертизы.

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