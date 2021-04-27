Представлявшиеся полицейскими мошенники выманивали деньги у пенсионеров

Схема аферы, которую в очередной раз организовали телефонные мошенники, давно известна, в деталях расписана в СМИ и всевозможных предупреждениях. И тем не менее пожилые люди - и не только - попадаются на эти уловки.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил о задержании оперативниками двух мошенников 23 и 29 лет. Он рассказал, что они звонили пожилым людям под видом сотрудников правоохранительных органов и сообщали о попытках снять с их счетов деньги. Так, один из них сообщил по мобильному телефону 79-летней жительнице столицы о попытке несанкционированного снятия денег с ее банковского счета. Затем к разговору подключилась неизвестная женщина, которая назвалась сотрудником банка и стала задавать уточняющие вопросы по счету пенсионерки. Пожилую женщину уговорили помочь полиции в проведении "секретной операции" и разоблачить преступников. В итоге пенсионерка сняла со своего счета 4 миллиона рублей и отдала их незнакомому мужчине.

То, что ее обманули, ей потом объяснили родственники. После чего она и обратилась в полицию.

Полицейские выяснили, что эти же аферисты пытались украсть таким же способом деньги и у еще одного 79-летнего жителя столицы. Но оперативники успели предотвратить мошенничество. А вот 58-летняя москвичка поверила мошенникам и отдала им более 1 миллиона рублей.

Злоумышленники взяты под стражу. Полиция выясняет причастность их к другим аферам.