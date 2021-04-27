Тульскую область накрыл обильный снегопад

В Тульской области похолодание принесло обильный снегопад. По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в самой Туле высота снежного покрова составила почти два сантиметра.

Как сообщили в ГУ МЧС по Тульской области, за ночь в Центр управления в кризисных ситуациях поступили сообщения о 19 случаях отключения электричества в восьми муниципалитетах. Без электроэнергии остались жители Тулы, Алексина, а также Веневского, Заокского, Киреевского, Плавского, Щекинского и Ясногорского районов. Сейчас энергоснабжении восстанавливают 42 бригады.

Службы зафиксировали свыше 70 случаев падения деревьев, и теперь их распиливают и убирают.

В МЧС по области констатировали, что ситуация на дорогах стабильная, серьезных ДТП не произошло.