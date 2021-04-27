В Москве из банковской ячейки украли более 50 миллионов рублей

Деньги пропали из ячейки одного из московских банков на Бережковской набережной. ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве сообщил, что ячейка принадлежала генеральному директору коммерческого предприятия.

В ней хранились валюта и ценности на сумму более 51 миллиона рублей.

По одной из версий, кто-то поздно вечером проник в депозитарное помещение и вскрыл ячейку дубликатом ключа. Проверяются работники банка и охраны. Не исключена причастность и кого-то из близкого окружения бизнесмена.