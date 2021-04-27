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27.04.2021 09:38
Рубрика: Общество

В Москве сделать прививку от COVID-19 можно будет еще в 9 торговых центрах

Текст: Любовь Проценко

Завтра в столице вновь заработают мобильные бригады в 5 торговых центрах, где ранее проводилась вакцинация от коронавируса. А с 29 апреля сделать прививку можно будет еще в 4 торговых центрах.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"С 28 апреля горожане смогут сделать прививку в торгово-развлекательных центрах "Саларис", "Калейдоскоп", "Океания", "Город", а также в торговом центре "Л-153". С 29 апреля выездные бригады вакцинации заработают в супермаркетах "Ашан Алтуфьево" и "АТАК Шоссе Энтузиастов", в торгово-развлекательном комплексе "Европолис" и в магазине "Леруа Мерлен" в торговом центре "Косино", - сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

С 28 апреля выездные бригады вновь заработают в:

- ТРЦ "Саларис" (поселение Московский, Киевское шоссе, 23-й километр, д. 1)

- ТРЦ "Калейдоскоп" (Сходненская улица, д. 56)

- ТРЦ"Океания" (Кутузовский проспект, д. 57)

- ТРЦ "Город" (ш. Энтузиастов, д. 12, корп. 2)

- ТЦ "Л-153" (Люблинская улица, д. 153)

С 29 апреля горожане смогут сделать прививку по адресам:

- супермаркет "Ашан Алтуфьево" (МКАД 84-й км, вл.3, с. 1)

- супермаркет "Атак Шоссе Энтузиастов" (ш. Энтузиастов, д. 9, Западная коммунальная зона, Балашиха)

- ТРК "Европолис" (пр-т Мира, д. 211 к. 2)

- магазин "Леруа Мерлен" в торговом центре "Косино" (ул. Святоозерская, д. 1а)

График работы выездных бригад во всех популярных общественных местах Москвы опубликован на сайте mos.ru. В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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